Destaques 26/09/2020 11:26 VITÓRIA GOMES - MIDIA NEWS Alta Floresta: Homem se passa por pai de aluna e tenta estuprar funcionárias MidiaNews Um homem de 34 anos foi preso nesta quinta-feira (24) após cometer duas tentativas de estupro e invasão a domcílio em Alta Floresta (a 791 km de Cuiabá). Duas das vítimas foram abordadas em uma escola. De acordo com o boletim de ocorrência, duas funcionárias de uma escola, localizada no Bairro Boa Nova III, receberam o suspeito por volta das 8h30 na escola. Ele se identificou como pai de uma aluna e disse que buscava informações sobre a filha na secretaria. Enquanto a funcionária buscava as planilhas, o homem sacou um garfo e anunciou um assalto. A vítima gritou por socorro, momento que uma zeladora entrou na sala e também foi rendida. Em seguida, o homem tirou o pênis para fora da calça para abusar da secretária, tentando tirar suas roupas. Ele também a xingava. Neste momento a zeladora aproveitou sua distração e conseguiu imobilizar o braço do agressor. No entanto, antes que elas pudessem acionar a PM ele conseguiu fugir. Já de noite, por volta das 20h, os militares foram acionados novamente no mesmo bairro, onde um morador relatou que o homem havia invadido sua casa e se encontrava dormindo em sua cama. Imediatamente a PM foi até o local e encontrou o suspeito, que foi identificado como o autor das tentativas de estupro na escola. O morador ainda contou que o mesmo homem, pouco antes de entrar no seu imóvel, havia tentatdo invadir a casa de sua vizinha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Alta Floresta. Ele foi autuado por invasão, tentativa de estupro e ameaça.

