Destaques 29/09/2020 05:35 Arão Leite/J. Cidade Homem de 34 anos é preso após tentar estuprar várias mulheres em Alta Floresta Foto: Divulgação Um homem de 34 anos foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Alta Floresta depois de tentar estupra pelo menos três mulheres. O primeiro caso registrado foi em uma unidade de ensino onde o elemento se fez de pai de uma aluna e na hora que foi atendido, tentou abusar de duas servidoras.

Segundo informações, o suspeito, usando um garfo, foi encurralando a primeira vítima na escola e na hora baixou as vestes mostrando a genitália para a mulher que reagiu gritando pela companheira de trabalho. As duas no entanto ficaram praticamente reféns do sujeito que após tentativas de consumir a violência sexual, acabou saindo do recinto.

Mas quando a Polícia Militar registrava o fato uma moradora das proximidades da escola procurou a polícia também e disse que durante a madrugada o mesmo sujeito tentou entrar na sua casa, possivelmente para lhe violentar. Ela conseguiu manter a porta fechada e aos gritos, colocou o acusado para correr. Mas em outra casa o elemento não apenas entrou como aproveitou uma cama para dormir. E a mulher, com medo, ligou para a Polícia que chegou imediatamente o prendeu.

Voltar + Destaques