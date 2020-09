Destaques 29/09/2020 05:38 Caixa libera saque do auxílio emergencial para nascidos em março A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (29) o saque do auxílio emergencial para quem nasceu em março. A medida é correspondente aos pagamentos que entraram na conta digital do banco federal no dia 4 de setembro. Os saques podem ser feitos em agências da Caixa ou agências lotéricas de todo o Brasil, caso o beneficiário tenha direito ao benefício e ainda não utilizou todo o valor para pagamentos de boletos. Os próximos a terem direito ao saque do auxílio emergencial serão os nascidos em abril, com o dinheiro liberado nesta quinta-feira (1º). Veja aqui o calendário de saques e pagamentos: © Fornecido por IstoÉ Dinheiro

