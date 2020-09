Destaques 30/09/2020 14:57 Sema e Batalhão Ambiental lançam Operação Piracema nesta quinta (01) A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e o Batalhão de Policia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) lançam nesta quinta-feira (01.10) Operação Piracema. Durante o período de defeso da piracema, as ações fiscalizatórias são intensificadas para garantir a reprodução dos peixes e manutenção dos estoques pesqueiros. O lançamento ocorre às 9h na rotatória da Ponte Sério Motta, em Várzea Grande, com a presença de agentes de fiscalização da Sema e da Polícia Militar. Período de defeso O período de defeso da piracema no Estado de Mato Grosso será entre os dias 1º de outubro de 2020 e 31 de janeiro de 2021 e inclui os rios das Bacias Hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia – Tocantins. Será proibida a pesca, tanto amadora como profissional. Todo produto de pesca oriundo de outros Estados ou países deverá estar acompanhando de comprovante de origem, sob pena de multa, perda de pescado e dos petrechos, equipamentos e instrumentos utilizados na pesca. O período de defeso da reprodução dos peixes, Piracema, é um dos instrumentos de gestão e ordenamento dos recursos pesqueiros de forma a assegurar a sustentabilidade do seu uso. Ou seja, o período visa garantir a reprodução dos peixes para manutenção dos estoques pesqueiros. Multas Aos infratores da Resolução do Cepesca serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Estadual nº 9.096 de 16 de janeiro de 2009 e Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 6.514 de 22 de julho de 2008, bem como nas demais legislações pertinentes. Quem desrespeitar a legislação poderá ter o pescado e os equipamentos apreendidos, além de levar multa que varia de R$ 1 mil a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20, por quilo de peixe encontrado. Serviço Lançamento de Operação Piracema Data: 01/10/2020 às 9h Local: Rotatória Ponte Sérgio Motta, em Várzea Grande

