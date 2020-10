Destaques 01/10/2020 05:20 Arão Leite/Jornal da Cidade Vazamento de esgoto em córrego provoca mortandade de peixes em Alta Floresta Foto: Reprodução Um problema acarretando outro e por fim, um sério dano ambiental. Está assim no Córrego Papai Noel no município de Alta Floresta. Durante as primeiras chuvas dias atrás no município, a falta de local para vazão de água nas proximidades e muito lixo entupindo a tubulação, foi acionado maquinário para limpeza. O fato é que o bueiro do esgoto foi estourado e todos os dejetos estão sendo jogados direto na água e nascentes, matando milhares de peixes. A Vigilância Sanitária na manhã desta segunda-feira afirmou que recebeu a denúncia do fato e que iria fazer uma vistoria no local onde o problema já causava muita reclamação.

Os moradores que já cobram uma galeria há pelo menos oito anos dizem que o problema agora é com sequencia da falta de planejamento de quem fez o paliativo ou responsável pelo serviço de desentupimento dos bueiros para a vazão de água da chuva. “Mas a empresa de água e esgoto foi comunicada desse vazamento e ninguém veio olhar”, comentou uma moradora reclamando muito também do mau cheiro.

Na tarde desta segunda-feira a empresa responsável pela galeria de esgoto encaminhou uma equipe e trator para resolver o vazamento.

