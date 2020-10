Destaques 01/10/2020 05:40 Redação I Nativa News Temporal atinge Alta Floresta e causa destelhamentos e quedas de árvores Moradores de Alta Floresta passaram momentos de tensão durante temporal ocorrido na tarde desta quarta-feira (30) no município. A chuva forte acompanhada de rajadas de vento provocou estragos em quase todos os setores e a interrupção do fornecimento de energia elétrica por cerca de duas horas. As rajadas de vento tiveram início por volta das 16h, imagens registradas por moradores mostram a força do vento, que destelhou várias casas, comércios tiveram fachada arrancada, parte de telhados e até uma estrutura de cobertura da associação de moradores do Bairro Cidade Bela foi completamente arrancada. A queda de várias árvores, no centro e bairros foi registrada, em alguns casos provocando prejuízos caindo sobre veículos e muros. Parte do telhado do prédio da prefeitura municipal também foi danificado. Com a chuva, a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a instabilidade de algumas redes de telefonia móvel foi registrada.

