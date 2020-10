Bolsonaro elogia Medeiros e o mantém na liderança do governo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) trocou oito líderes na Câmara Federal, nesta quarta-feira (30), mas manteve o deputado federal José Medeiros (Pode) na vice-liderança. Medeiros, que é candidato a senador na eleição deste ano, é o único parlamentar de Mato Grosso na liderança do Governo Federal no Congresso Nacional.

A permanência de Medeiros no cargo é o reconhecimento do trabalho que o parlamentar vem desenvolvendo na Câmara, principalmente na articulação juntos as bancadas para votar os projetos encaminhados pelo governo. Além de fazer a articulação junto aos partidos políticos, Medeiros foi responsável por levar o Podemos, seu partido, a ser a sigla que mais votou com o governo na Câmara Federal.

“Zé eu agradeço o apoio ao nosso governo, mas também as causas nacionais. Eu te conheço lá de trás. Obrigado por esse apoio, que realmente nós precisamos. O povo brasileiro necessita de vozes que repercutem a verdade do que acontece. O Estado de Mato Grosso é importantíssimo para nós e tenho certeza que estará melhor representado na política brasileira”, disse o Bolsonaro em vídeo gravado, nesta quarta-feira, com o deputado José Medeiros.

O líder do governo na Câmara Federal, deputado Ricardo Barros, informou que o presidente nomeou 10 novos vice-líderes, trocando oito deputados. Além de Medeiros, só outros três continuam na função: Evair Vieira de Melo (PP-ES), Maurício Dziedricki (PTB-RS) e Aluisio Mendes (PSC-MA).

Na manhã desta quarta-feira (30), Medeiros e os demais líderes do governo se reuniram com o presidente Bolsonaro para um café da manhã no Palácio da Alvorada. No encontro, o presidente discutiu com os parlamentares o texto do governo sobre a reforma tributária e também o pacto federativo.

Nesta segunda-feira (28), Medeiros também esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro. Na reunião, Bolsonaro anunciou o novo programa de transferência de renda do Governo: o Renda Cidadã. Com essa medida, as famílias que hoje recebem o auxílio emergencial serão cobertas financeiramente após o período de crise da Covid-19. O programa também vai substituir o Bolsa Família.

“Agradeço a confiança do presidente Bolsonaro. Vou continuar a trabalhar e defender o governo no Congresso Nacional. Tenho orgulho de ter ajudado a eleger e fazer parte de um governo que criou o auxílio emergencial, que é maior programa de proteção social do mundo. Metade dos brasileiros foram beneficiados. Já são mais de 65 milhões de pessoas beneficiadas em todo o país. Isso demonstra o compromisso do presidente Bolsonaro com os brasileiros. Além das ações na área social, o governo está fazendo uma revolução na infraestrutura do país dando mais qualidade de vida para as pessoas e fortalecendo a economia. Reafirmo que tenho orgulho de estar ao lado do presidente Bolsonaro nessa luta por um país melhor”, frisou Medeiros.