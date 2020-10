Destaques 02/10/2020 06:35 Arão Leite/J. Cidade CARLINDA: Jovem raptado por elementos armados está desaparecido O sequestro ou rapto de um jovem de 22 anos no município de Carlinda, na segunda-feira, 28, à noite, tem movimentado o setor policial da região. Quatro elementos são apontados como autores do crime. Eles teriam chegado armados na casa de Uender Souza. Outras pessoas estavam no local, mas só levaram o jovem de quem a família não obteve mais notificas.

Filho de pai e avó assassinada, Uender que foi preso esse ano e tinha saído há cerca de quatro meses, é um rapaz que segundo a mãe, tinha muitas amizades, mas ela assegura que ele não tem maldade com ninguém. Uma das testemunhas do fato teria comentado que os elementos estavam a procura de uma outra pessoa e como não encontraram, levaram Uender que usava uma camiseta laranja e bermuda marrom.

O jovem que é moreno, cerca de 1,70 de altura, desapareceu a partir daí e a mãe está em desespero, em busca de notícias. “Pelo amor de Deus, quem soube, de informações”, disse ela em entrevista à TV Nativa. “Não sei o que posso mais esperar, se meu filho está vivo. A angústia é muito grande”, revelou a mulher que ainda teve que o mesmo possa ocorrer com os outros dois filhos. “Não sei quem pegou meu filho. Os outros dois, nós estamos com medo”, confessou.

O delegado Pablo Carneiro está a frente das investigações, mas na última declaração comentou que ainda eram poucos os dados sobre o ocorrido. Apenas comentou informalmente que uma pessoa teria sido conduzida para averiguação. Trata-se de um homem com uma caminhonete semelhante à que parou em frente à casa na noite do rapto. Mas nada foi confirmado sobre o envolvimento.

Qualquer informação pode ser passada ao 190, da Polícia Militar ou 197, da Polícia Civil.

