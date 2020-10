Ministério Público de MT lança edital para construção de nova sede em Alta Floresta

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso publicou na quarta-feira (30) edital de licitação para construção da nova sede das Promotorias de Justiça de Alta Floresta. O certame será na modalidade concorrência e a sessão pública ocorrerá no dia 03 de novembro, às 9h, na sede da Procuradoria Geral de Justiça. (Confira o Edital)

De acordo com informações do Departamento de Engenharia (Denge), existem outras três obras em andamento para construção de novas sedes de promotorias de Justiça em Várzea Grande, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Existe ainda a obra da nova sede de Rondonópolis que deve ser inaugurada em fevereiro de 2021.

Conforme o Denge, mais duas licitações deverão ser lançadas ainda este ano para construção das novas sedes de Juína e Nobres.

REFORMAS E AMPLIAÇÕES: Nos dois últimos anos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso realizou reformas e ampliações nas Promotorias de Justiça de Campo Novo do Parecis, Sinop, Barra do Bugres, Cuiabá, Procuradoria Geral de Justiça, além da continuidade da construção e finalização da nova sede das Promotorias de Primavera do Leste e da ampliação das Promotorias de Cáceres e Barra do Garças.

Cinco sedes alugadas, localizadas nos municípios de Campinápolis, Poxoréu, Porto Espiridião, Vila Bela da Santíssima Trindade e Tabaporã, também passaram por adequações. O Denge destaca ainda o atendimento a manutenções preventivas e corretivas em oito municípios.