Destaques 06/10/2020 06:05 Arão Leite/J. Cidade MT-419: Corpo localizado pode ser de jovem raptado em Carlinda Mãos amarradas para trás e um tiro na cabeça. Pode ter sido assim o final da vida de Uender Souza, jovem de 22 anos que tinha sido raptado no último dia 28 de setembro de sua casa no município de Carlinda a 35 quilômetros de Alta Floresta. Depois de quase uma semana desaparecido a vítima foi encontrada, morta e o corpo praticamente decomposto.

As vestes e um relógio são as principais evidências que ligam o cadáver à identificação de Uender Souza. “É ele sim. Mataram meu filho na covardia. O amarraram e mataram”, comentou a genitora aos prantos.

O delegado de Polícia Civil, Pablo Carneiro também acredita que o restos mortais sejam do jovem que foi raptado há uma semana por pelo menos quatro elementos. Resta no entanto, a confirmação oficial que deverá ser feita através de exames de DNA. Mas no IML na manhã desta segunda-feira era aguardado o posicionamento do papiloscopista para dar o sinal positivo ou negativo para realização para coleta de digitais. “A parte das mãos dele pode ser que consiga coletar, mas vamos esperar”, comentou um perito.

Na Delegacia, doutor Pablo disse não ter dúvida de que a pessoa encontrada em uma área às margens da Rodovia MT-419, próxima à balsa do Alcindo, foi alvo de uma execução e que no local foi encontrada uma capsula de pistola nove milímetros. “Agora é aguardar os exames, mas as evidências apontam que pode ser ele sim”, comentou Carneiro ao se referir a Uender.

A investigação parte também em busca de informações sobre a motivação e autoria. Uma caminhonete apreendida na semana passada com um homem de 33 anos poderá ser periciada. O motorista por falta de prova, foi liberado, mas o veículo segue no pátio da Delegacia. “Poderemos pedir a perícia dele”, contou o delegado explicando que, se Uender foi levado na referida caminhonete, vão descobrir assim como consequentemente os assassinos.

