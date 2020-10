Destaques 07/10/2020 04:45 G1 Mulheres são presas com cocaína em ônibus que saiu de Alta Floresta (MT) com destino a Recife (PE) Foto: PRF/Divulgação Três mulheres foram presas suspeitas de transportarem cocaína dentro de um ônibus, na segunda-feira (5), no município de Seabra, região da Chapada Diamantina. Duas delas levavam a droga em travesseiros, e a outra em uma sacola. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as porções de cocaína foram encontradas em um ônibus interestadual que saiu de Alta Floresta (MT) com destino a Recife (PE). O caso ocorreu na BR-242 na altura do KM 408, quando as agentes federais fiscalizavam a rodovia e abordaram um ônibus para verificação. De acordo com a PRF, a primeira passageira abordada demonstrou nervosismo e contradição ao responder os questionamentos dos policiais. Ao suspeitar de alguma irregularidade, os agentes realizaram uma busca nos pertences da mulher e encontraram dentro do travesseiro dela 3 kg de cocaína. A A jovem, que tem 19 anos, informou que recebeu a droga em Cuiabá (MT) para transportar até Maceió (AL) e que receberia dinheiro para isso. No momento da abordagem, outra mulher que estava no ônibus demonstrou inquietação com a presença dos policiais. E, durante a revista, os agentes encontram, também no travesseiro dela, 2 kg de cocaína. A mulher, de 27 anos, confirmou que havia recebido a droga em Cuiabá (MT) para transporta-a até Maceió (AL), onde receberia pagamento pelo transporte da droga. Após os dois flagrantes, os PRF's ainda encontraram na sacola de uma terceira mulher presa, de 21 anos, 4 kg de cocaína. Ela informou que recebeu a droga em Goiânia (GO) e levaria até Aracaju (SE). A passageira falou que receberia dinheiro para levar a droga. As três mulheres foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e foram levadas para a delegacia.

