32 zonas eleitorais de MT adotarão aplicativo para disponibilizar aos mesários e demais colaboradores o auxílio alimentação

Ao todo, 25.059 eleitores de Mato Grosso, entre mesários e demais colaboradores, que irão trabalhar nas eleições deste ano, receberão o auxílio alimentação para o dia do pleito, via aplicativo. Trata-se da Carteira Digital bB, na qual será disponibilizada a quantia de R$ 40 reais por pessoa, que poderá escolher como quer gastar o recurso, seja com a alimentação, na aquisição de outro produto ou até mesmo com o pagamento de alguma conta.

Das 57 zonas eleitorais do Estado, 32 optaram pelo uso parcial da Carteira Digital, ou seja, irão utilizar o aplicativo para gerir a alimentação da maioria de seus mesários e demais colaboradores, no entanto, devido algumas peculiaridades (zona eleitoral, aldeia indígena, etc), também adotarão outros formatos de alimentação, como contratação de restaurantes ou até mesmo a produção das refeições nos próprios locais de votação, por meio de merendeiras.

As zonas que optaram pelo uso parcial da Carteira Digital são estas: Rosário Oeste (3ª), Poconé (4ª), Nova Mutum (5ª), Cáceres (6ª), Diamantino (7ª), Alto Araguaia (8ª), Barra do Garças (9ª), Rondonópolis (10ª), Arenápolis (17ª), Tangará da Serra (19ª), Várzea Grande (20ª), Lucas do Rio Verde (21ª), Sinop (22ª), Colíder (23ª), Alta Floresta (24ª), Juara (27ª), Porto Alegre do Norte (28ª), Água Boa (30ª), Canarana (31ª), Peixoto de Azevedo (33ª), Chapada dos Guimarães (34ª), Santo Antônio do Leverger (38ª), Cuiabá (39ª e 55ª), Primavera do Leste (40ª), Sapezal (42ª), Cotriguaçu (48ª), Várzea Grande (49ª), Querência (53ª), Brasnorte (56ª), Paranatinga (57ª) e Campo Novo do Parecis (60ª).

Os mesários e demais colaboradores que receberão o auxílio alimentação pelo aplicativo serão avisados pelas zonas eleitorais dessa condição. Mesmo diante desse trabalho, a Justiça Eleitoral solicita que os mesários e demais colaboradores que foram convocados pelas zonas eleitorais que aderiram a Carteira Digital, que entrem em contato com o cartório para mais informações. O telefone e e-mail dos cartórios estão disponibilizados no site . CLIQUE AQUI.

Carteira Digital; sabia mais

A Carteira Digital é um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na App Store. Smartphone com versão superior a 5.0 do Android e 10.0 do IOS. Pesquisar “Carteira BB” e clicar em “Instalar”. Ao abrir o app clique em “Criar Carteira bB”. Após ler os termos, selecione a caixinha de aceite e depois clique em “Continuar”. Informe seu CPF e clique em “Continuar”. Informe seu nome completo e data de nascimento e após, clique em “Continuar”. Informe seu email. Após, informe seu celular. Válido para as operadoras Tim, Vivo, Claro, Oi e Nextel. Logo em seguida você receberá um código via SMS. Digite o código e sem seguida clique em “Continuar”. Neste momento, é só criar uma senha pessoal com 6 dígitos e pronto, o cadastro está concluído. Não é necessário ter conta em qualquer banco.

Para ter a Carteira bB é preciso ser pessoa física, brasileira, capaz, ter mais de 18 anos e com o CPF em situação regular perante a Receita Federal.

Com a Carteira bB é possível pagar títulos de cobrança (boletos) e contas (convênio) como água, luz, telefone, gás e guias de recolhimento que possuam código de barras.

A Carteira permite, ainda, que o usuário saque o dinheiro nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, transfira para uma conta do Banco do Brasil ou faça uma Transferência Eletrônica para uma conta de outro banco. Tudo isso sem pagar nenhuma taxa.

Todas as informações sobre a Carteira bB estão disponíveis no site bB Neste portal há informações sobre o que é a carteira, para que serve, como funciona, benefícios e um campo para tirar dúvidas. Ainda no site é possível encontrar diversos vídeos tutoriais com o passo a passo de como se cadastrar, pagar, fazer saque e transferência.

Dos R$ 1.095.525,39 que serão gastos nas eleições municipais 2020 em Mato Grosso, 794.331,43 serão distribuídos aos 26 mil eleitores, entre mesários e demais colaboradores que farão uso da Carteira bB, recebendo cada um o valor de R$40.

O valor de R$40,00 será depositado na carteira dos mesários e demais colaboradores no dia da eleição, porém com status de bloqueado. A Zona Eleitoral irá verificar se o portador da Carteira está no exercício da função para o qual foi nomeado, em caso positivo, irá liberar uma contrassenha ao mesário e demais colaborador para liberação do auxílio.