Destaques 08/10/2020 04:59 Só Notícias/Herbert de Souza Alta Floresta volta a gerar mais vagas de trabalho após quatro meses O município de Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop) voltou a registrar resultados positivos na geração de empregos, após quatro meses de saldos negativos. Em agosto, conforme os dados do Ministério da Economia, foram criados 73 postos de trabalho a mais, diferença entre 446 contratações e 373 desligamentos. O resultado de agosto foi puxado principalmente pelo comércio, que, sozinho, criou 50 novas vagas ao admitir 205 trabalhadores e demitir 155. Na indústria foram mais 31 empregos, resultado de 107 formalizações e 76 rescisões. O setor agropecuário, que contratou 18 funcionários e dispensou 16, gerou 2 novas vagas. Dois setores, por outro lado, registraram déficit na geração de empregos. O pior resultado ficou com a construção civil, que extinguiu 9 postos de trabalho ao contratar 25 trabalhadores e mandar embora outros 34. Já o setor de serviços admitiu 91 funcionários e dispensou 92. Só Notícias apurou ainda que entre janeiro e agosto as empresas e indústrias de Alta Floresta já geraram 173 novas vagas com carteiras assinadas. No período, foram 3.345 contratações e 3.172 demissões. Em Nova Mutum houve mais demissões mas o saldo do ano é positivo. Em Lucas do Rio Verde foram gerados 73 empregos a mais. Sorriso gerou 160 empregos a mais. Sinop teve maior saldo na região com 385 empregos a mais

