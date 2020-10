Destaques 08/10/2020 05:42 Arão Leite/J. Cidade TURMA 2021: Tiro de Guerra seleciona atiradores para o ano que vem Foto: Jornal da Cidade Devido à pandemia do coronavírus não houve atividades no ano de instrução em 2020. Mas a expectativa para 2021 é de retorno à normalidade e o Tiro de Guerra 09-001 em Alta Floresta já realiza essa semana a seleção dos novos atiradores para o ano que vem.

Aptidão física e inspeção de saúde estão nessa nova etapa dos jovens que completam ou já completaram 18 anos em 2020 e devem servir o Exército no ano que vem. Foram quase 400 alistados e nessa etapa de selecionamento o delegado da Junta Militar designado diretamente de Colíder assim como o instrutor do Tiro de Guerra e o chefe de instrução, subtenente Ivan Carvalho, vão formando a nova turma de atiradores. “Ainda haverá dia 9 de fevereiro uma última seleção antes do início das atividades dia 1º de março”, explicou Carvalho. Subtenente Ivan Carvalho salientou que a Junta Militar e Exército ainda analisam como será feito em relação ao ano de 2020, se vão expedir somente a reservista dos jovens alistados ano passado que devido à recomendação para não ter aglomeração, não tiveram instrução e não terão formatura. “Mas esperamos que para o ano que vem seja diferente e que essa situação já tenha mudado”, almeja o comandante do TG 09.

Quem ainda não compareceu para a seleção e está alistado, só tem até esta sexta-feira. Não se apresentar no entanto, é um erro que pode ter sanções futuras como não conseguir passaporte e prejuízos em concurso público.

