IFMT abre contratação de professores em Alta Floresta, Juína e outras cidades

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) lançou processo seletivo com dez vagas para professor substituto em seis câmpus. As inscrições estarão abertas até o dia 18 de outubro. A seleção será mediante exame de desempenho didático e as vagas ofertadas são para Alta Floresta, Confresa, Cuiabá, Juína e São Vicente.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da instituição, mediante duas etapas. A primeira abrange o envio de toda a documentação solicitada. A segunda corresponde ao pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50.

No dia 20, será disponibilizado no site de cada câmpus ofertante de vagas, listagem de inscrições deferidas e indeferidas. Devido à situação da pandemia de Covid-19, do isolamento social e da suspensão das atividades presenciais no âmbito do Instituto, todas as fases do certame ocorrerão de forma remota.

Além da prova de desempenho didático, também haverá avaliação de títulos acadêmicos e análise de experiência, ambas fases de caráter classificatório. O exame de desempenho didático será realizado via vídeo ou web conferência e tratará sobre o tema proposto e sorteado dentre os listados no edital, que está disponível no site da instituição.