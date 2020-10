Destaques 09/10/2020 05:38 matogrossomais.com.br Carlinda: Traficante foge da PM e mãe é presa em seu lugar em MT Uma mulher, identificada como sendo mãe de um traficante, foi presa nesta terça-feira (6) após os policiais encontrarem porções de maconha dentro de sua residência, no bairro Cristo Rei, em Carlinda (627 Km de Cuiabá). De acordo com Polícia Militar, o filho, que seria menor de idade, fugiu pelos fundos da casa ao notar a presença dos agentes. Os militares estavam em um patrulhamento de rotina na região, quando avistaram um homem em atitude suspeita jogando um cigarro de maconha no chão. Diante da atitude, foi realizado a abordagem e revista pessoal, o homem acabou indicando onde teria comprado a droga. De acordo com o boletim de ocorrência, o usuário teria relatado aos militares que havia chegado há pouco tempo na cidade para trabalhar. Apesar de não conhecer muito bem o bairro, soube mostrar a residência onde ele teria comprado a droga. Deste modo, os policiais foram até o local indicado, identificaram um suspeito fugindo pelos fundos da residência, mas não conseguiram capturá-lo. No local, a mãe do traficante liberou a entrada dos militares e debaixo do colchão da cama dele foram localizadas quatro porções de maconha embaladas para venda. A mulher e o usuário de drogas foram levados à Delegacia e depois encaminhados à Polícia Judiciária de Alta Floresta (636 Km de Cuiabá).

