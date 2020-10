Destaques 12/10/2020 06:21 Alta Floresta: Biblioteca de escola Vitória Furlani da Riva disponibiliza 2 mil títulos de livros digitais A biblioteca da Escola Estadual Vitória Furlani da Riva, localizada em Alta Floresta (a 803 quilômetros ao norte da Capital), está sempre inovando. Além de contar com mais de 6 mil volumes impressos, a biblioteca criou a modalidade online, ao disponibilizar cerca de 2 mil títulos digitais, que podem ser baixados no celular ou computador para ser lido onde o estudante quiser. A Biblioteca Online já está disponível para os cerca de 560 alunos matriculados desde o 9º ano do ensino fundamental e ensino médio. Em breve estará acessível para toda a comunidade escolar. Segundo o responsável pela biblioteca, Lindomar Rosa de Oliveira, ao optar por um livro, o aluno entra em contato com o professor que, por sua vez, solicita a publicação eletrônica. “Fazemos busca na listagem. Se o livro estiver em PDF, será transmitido eletronicamente para o professor, que vai repassar para o aluno. É tudo gratuito e não precisa de devolução por se tratar de um livro eletrônico”, adianta Lindomar. Para ter acesso ao acervo – tanto eletrônico, como impresso -, o aluno deve ter acesso ao WhatsApp e o número está disponível na página do facebook da biblioteca. Entre os títulos disponíveis, estão os clássicos A Moreninha, Capitães de Areia, Dom Casmurro, Iracema, O Cortiço, O Crime do Padre Amaro, Vidas Secas, entre outros. Caso o aluno também queira o livro impresso, poderá solicitar no momento da retirada da apostila. Nesse caso, o aluno deverá fazer a devolução. “A tendência é ampliar o número de livros digitais. Os novos títulos serão adicionados e, no momento da consulta pelo aluno ou funcionário da escola, vamos estar informando se o livro já está disponível ou não”, ressalta Lindomar. O diretor da escola, Jean Carlos Rezendes Santos, destaca que a equipe gestora aprovou a sugestão do responsável pela biblioteca. No entendimento do gestor, a ideia será estendida a todos os professores. “Claro que o plano inicial é atender a todos os alunos. Vamos estudar uma forma para que todos tenham acesso aos livros digitais. E temos a opção dos livros impressos também. Não é por falta de livros que nossos alunos não farão leitura. A equipe gestora estuda também estratégias para os professores incluírem o uso da biblioteca online em seus planos de aula”, salienta.

Voltar + Destaques