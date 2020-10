Destaques 12/10/2020 06:41 Alta Floresta: motociclista morre após grave acidente na perimetral Rogério Silva Um homem de 48 anos faleceu após um acidente de trânsito na perimetral Rogério Silva na noite deste domingo (11) em Alta Floresta. O acidente envolveu uma motocicleta Biz, conduzida pela vítima e um veículo Sentra. O acidente aconteceu por volta das 20h40m, o veículo Sentra seguia sentido bairro Cidade Alta a rodovia MT-208, a motocicleta em sentido contrário. O impacto entre os veículos foi frontal, o motociclista chegou a ser arremessado sobre o teto do veículo. Corpo de Bombeiros foi acionado, a vítima identificada como Paulo Gomes Fonseca apresentava sinais vitais no primeiro atendimento, mas não resistiu e faleceu no Hospital Regional Albert Sabin. O acidente foi registrado, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para os devidos procedimentos.

