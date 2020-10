Destaques 12/10/2020 16:08 Duas pessoas morrem e uma fica ferida em acidente envolvendo caminhão e motocicleta na MT-208 Duas pessoas, uma ainda não identificadas oficialmente, morreram após um choque frontal entre uma motocicleta e um caminhão de carga. Acidente registrado na manhã desta segunda-feira (12) na rodovia MT-208 nas proximidades do frigorífico, entre os municípios de Alta Floresta e Paranaíta.

Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o caminhão seguia sentido Paranaíta a Alta Floresta quando houve um choque frontal com a motocicleta que seguia em sentido contrário. A motocicleta era ocupada por um casal, que faleceu no local.

Com o impacto com a motocicleta o caminhão saiu da pista. Fabricio Lima da Silva de 23 anos era o condutor da motocicleta, faleceu no local. O condutor do caminhão foi socorrido com ferimentos. Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para apurar as circunstancias do acidente.

