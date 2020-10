Destaques 13/10/2020 08:04 Corpo de Bombeiros entrega cerca de 1.000 brinquedos a crianças do município de Alta Floresta Ontem dia 12 de outubro, feriado nacional alusivo ao Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida, o Corpo de Bombeiros Militar, por meio de sua Companhia de Bombeiros na cidade de Alta Floresta, fez a entrega de cerca de 1.000 brinquedos e guloseimas a crianças de entidades e bairros da cidade. A entrega dos brinquedos e doces representa o encerramento da campanha de arrecadação intitulada “Faça uma Criança mais Feliz”, em que priorizou-se a entrega dos itens em diversos bairros do município e entidades como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e a Casa Pinardi, essa ultima, instituição que abriga crianças em situação de vulnerabilidade social. O trabalho desenvolvido contou com o apoio primordial de entidades do município que possuem como objetivo principal o engajamento em campanhas de cunho social, sendo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta – CDL, o Lions Club International, a Loja Maçônica Darcy de Moraes e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Alta Floresta. A Campanha também pôde contar com o apoio de empresas da cidade que fizeram as doações de brinquedos, permitindo que caixas receptoras de brinquedos fossem alocadas em suas instalações para receberem doações de seus clientes. A sociedade colaborou na Campanha, sendo que, além de deixar brinquedos nos pontos distribuídos pela cidade, os levaram diretamente na Companhia de Bombeiros. O Comando da 7ª CIBM, fez questão de agradecer o apoio essencial das entidades envolvidas, empresas e sociedade, destacando que “a campanha só foi possível concretizar-se em razão das parcerias que estabelecemos. Neste período de pandemia, em que as circunstâncias não permitem a realização de atividades em que há ajuntamento de crianças, não poderíamos deixar de buscarmos meios para deixar uma criança mais feliz, vez que, nossos pequenos tem uma expectativa de que algo diferente seja propiciado a eles neste dia”, e assim ratificamos nosso muito Obrigado a todos os parceiros, diz o Tenente Coronel Ranie - Comandante da 7ª CIBM. A expectativa mencionada que tem as crianças para este dia especial advém da tradição da celebração da data desde 1924, quando o dia 12 de outubro foi oficializado pelo presidente Arthur Bernardes, por meio do Decreto nº 4.867, de 5 de novembro de 1924, como o Dia Nacional das Crianças.

