Destaques 13/10/2020 10:11 Alta Floresta: Candidato a vereador é detido após confusão na Praça Cívica Foto: Reprodução O fato foi registrado por volta das 16h20 na Praça Cívica, como diversos de polícia. A guarnição da Polícia Militar foi acionada pela equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde, diante recusas de apresentação de documentos para a elaboração de notificação administrativa. Após a presença da polícia o candidato se alterou e incitou as pessoas do local dizendo que só deixaria o local estando algemado.

De acordo com registro da Policia Militar, a guarnição foi acionada durante rondas para prestar apoio a fiscais do departamento de vigilância sanitária, que relataram que durante trabalho de combate a proliferação da covid-19, no local o comerciante se negou a fornecer documentos pessoais para a realização da notificação administrativa pelo fato de no local estar promovendo aglomeração de pessoas.

O suspeito se negou a entregar os documentos aos fiscais, e mesmo após a presença da Polícia Militar, continuou a se negar entregar sua carteira de identificação e iniciou a incitação ao público presente com discursos do tipo “usem seus celulares para filmar”, “eu só saio daqui algemado”, sendo assim, diante várias recusas de acompanhamento a delegacia a guarnição algemou o suspeito e encaminhou para a delegacia para as devidas providências.

O candidato de 58 anos, conhecido como Raimundo da Amocialta, anualmente realiza eventos em seu quiosque para as crianças.

