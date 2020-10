Destaques 13/10/2020 10:21 Samantha dos Anjos/Assessoria Deputado Claudinei garante para Colniza a construção de ponte na MT-206 A indicação atende o município de Colniza e foi acatada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso Com investimento de cerca de R$ 453 mil, está em fase de construção a ponte de madeira na MT-206 sobre o rio Água Branca que interliga o distrito de Guariba do município de Colniza (MT) aos estados de Rondônia e Amazonas. A obra é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra) e atende a solicitação do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) por meio da indicação de n.° 5.521/2019 que apontava a necessidade desta infraestrutura na região. “Praticamente não tinha ponte. Totalmente intransitável e sem condições de uso por parte dos moradores e usuários da rodovia. Essa ponte é importante para a região que tem uma grande demanda no escoamento de produção agrícola. Agradeço o governo estadual e a Sinfra por nos atender, como, também, o popular e morador Evandro Zica que apontou essa necessidade. Pode contar sempre com a nossa ajuda, aqui na Assembleia Legislativa”, explana Claudinei. Convênio A ponte terá uma extensão total de 45 metros, sendo que o valor da obra faz parte de um convênio firmado entre a Sinfra e a prefeitura de Colniza que dará o valor de R$ 50 mil e o governo estadual repassará a verba de R$ 403 mil. Para o empresário Evandro Zica este é um sonho dos munícipes e que vai beneficiar todo mundo. “O deputado Claudinei atendeu a nossa demanda. Quem sabe tratar política com honestidade, as coisas acontecem. Aqui é conhecida como região das três fronteiras, estamos acompanhando a obra, o qual a gente fez o pedido. Agradeço também o governo de Mato Grosso. Graças à Deus essa ponte está sendo construída”, manifesta. Localidade - Colniza fica a uma distância de 1.093 km da capital de Cuiabá (MT). De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2020, o município conta com cerca de 40 mil habitantes.

