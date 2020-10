Destaques 13/10/2020 17:09 Alta Floresta: Dupla é detida com arma e droga no Vila Nova foto:: Divulgação Polícia Militar de Alta Floresta retirou uma arma de fogo de circulação e fez a detenção de dois jovens nesta terça-feira (13) no bairro Vila Nova. Além da arma, uma quantia em dinheiro e produto entorpecente também foram apreendidos.

A guarnição seguia em rondas pelo bairro Vila Nova quando avistou dois jovens em uma motocicleta Factor de cor vermelha, que tentaram fugir ao notar a presença da Polícia Militar, a dupla foi abordada. Em posse de um dos ocupantes, na cintura, foi encontrado um revólver calibre 38. No bolso do short do outro jovem foi encontrado uma pequena porção de substância análoga à maconha.

Em entrevista com o suspeito que portava a arma, este informou que em sua residência haviam mais produto entorpecentes. Com apoio da guarnição do setor 01, a guarnição se deslocou até o endereço do suspeito, onde foi recebida pela esposa do suspeito que autorizou a entrada na residência. Em cima da mureta na área externa na casa foi encontrado um cigarro de maconha pronto para uso.

No interior da residência, dentro da geladeira foi localizado uma porção de substância análoga à maconha. Dentro do quarto, encima de uma rack foi localizada a quantia de R$ 322,00 em moeda corrente.

Diante os fatos a dupla foi conduzida à Central de Operações da Polícia Militar, junto com o material para a confecção do Boletim de Ocorrências e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Voltar + Destaques