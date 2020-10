Destaques 13/10/2020 17:24 Operação Integrada prende quatro suspeitos de crimes em Alta Floresta e Carlinda Quatro prisões foram cumpridas durante a “Operação Integrada Dolofínia”, deflagrada no último final de semana, nos municípios de Alta Floresta e Carlinda. Dentre os mandados estavam dois suspeitos de terem sequestrado e matado um jovem em setembro deste ano, cujo corpo foi encontrado no dia 04 de outubro, na cidade de Carlinda (759 km ao Norte de Cuiabá). Um dos suspeitos já havia sido detido no dia do sequestro por conduzir uma caminhonete com as mesmas características do veículo utilizado no crime. Contudo, por não existirem, naquele momento, outros elementos que o ligassem ao fato, foi liberado. Ainda durante o cumprimento da prisão, foram localizadas em seu veículo 26 notas falsas de R$ 100,00. Já com o segundo suspeito, os policiais encontraram uma balança de precisão e drogas. Ambas as prisões foram feitas na cidade de Alta Floresta (791 km ao Norte de Cuiabá). As outras duas prisões preventivas foram efetuadas aos suspeitos de um homicídio praticado em julho deste ano. O inquérito deste caso já havia sido concluído e remetido ao Poder Judiciário. Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Alta Floresta. A “Operação Integrada Dolofínia” começou na sexta-feira (09.10) e seguiu até sábado (10.10). Outros resultados da ação foram o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, cinco fiscalizações do Corpo de Bombeiros Militar a estabelecimentos comerciais e 45 pessoas e 10 veículos abordados. Ao todo, 24 pessoas, entre profissionais da Polícia Judiciária Civil (PJC), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (CBM), participaram da ação repressiva.

Voltar + Destaques