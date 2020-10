Destaques 14/10/2020 14:32 Alta Floresta recebe Comissão de Segurança Pública da AL, nesta quinta-feira (15) O município é um dos polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Mato Grosso O estado de Mato Grosso conta com 15 polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Mato Grosso. A cidade de Alta Floresta (MT) será a oitava regional visitada pela Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) que fará um levantamento dos trabalhos realizados pelas instituições de segurança pública. O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) que preside a Comissão de Segurança, explica que um dos principais objetivos desta ação é conhecer a atuação das forças de segurança pública no município e identificar as principais necessidades de cada instituição para que a Casa de Leis possa contribuir e intervir para as devidas soluções. Programação A Comissão vai se reunir com representantes da Delegacia Regional da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), Cadeia Pública de Alta Floresta, 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CIBM-MT), 9° Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) e a Gerência Regional da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Risp – Os polos regionais de Barra do Garças, Primavera do Leste, Rondonópolis, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Cáceres e Tangará da Serra já foram atendidas. Essa é a primeira vez que a Comissão de Segurança Pública da Casa de Leis segue essa metodologia de ir até os polos. “Avalio que é de suma importância estar no local, conversar e ouvir os representantes, ver de perto a estrutura para entender melhor a realidade de cada instituição”, declara Claudinei. “A nossa intenção é identificar os pontos que necessitam de melhorias para que possamos articular junto com a Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública) do governo de Mato Grosso até chegarmos a adequação devida, não só para o servidor, como o de proporcionar um atendimento de excelência para a população”, explica o presidente da Comissão. Além de Claudinei, também integram a Comissão de Segurança Pública o vice-presidente Sílvio Fávero (PSL), os membros titulares Thiago Silva (MDB), Elizeu Nascimento (DC) e Ulysses Moraes (PSL). Comissão AL – Delegado Claudinei atuou como delegado por 18 anos na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC). Em sua gestão parlamentar, a segurança pública é uma das principais bandeiras que ele defende, como, também, educação, saúde e infraestrutura. Ele é considerado o primeiro delegado de polícia eleito na história do parlamento de Mato Grosso e o quinto mais votado na 19° Legislatura da Assembleia Legislativa com cerca de 30 mil votos.

