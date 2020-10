Destaques 15/10/2020 08:52 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Homem é detido com grande quantidade de entorpecentes e mais de R$ 11 mil em dinheiro Foto: Divulgação Polícia Militar de Alta Floresta desarticulou uma 'boca de fumo' na noite de ontem (14) no bairro Jardim Flamboyant. Um homem de 29 anos foi detido com pouco mais de R$ 11 mil em espécie, produtos entorpecentes, comprovantes de depósitos e uma caderneta de anotações do tráfico. O local estava sendo monitorado pela Agência Regional de Investigação (ARI) após denúncias de movimentação suspeita. No local foram apreendidos R$ 11.113,95 em espécie, 01 tablete de substância análoga a maconha; meio tablete de substância análoga a pasta base de cocaína; 1/4 tablete de sustância análoga a pasta base de cocaína; meio tablet de substância análoga a Cocaína; 01 Celular Samsung Preto; 02 Balançad de precisão; 07 Porções de substância análoga de cocaína. 10 Comprovantes de depósitos; 01 caderno de anotações de contabilidade do Tráfico. Diante os fatos o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, junto com os materiais apreendidos, para as providências que o caso requer.

