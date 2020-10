Carlinda comemora 26 anos de emancipação com mais de 10 mil habitantes

Carlinda, distante 756 quilômetros da capital Cuiabá, com 10.199 habitantes, comemora nesta sexta-feira (16) seu 26º aniversário de emancipação administrativa, com ações do Governo do Estado em infraestrutura, agricultura familiar, saúde e com os repasses financeiros em dia, que neste ano já ultrapassaram R$ 6 milhões.

Está em execução a pavimentação de 6.128 metros de três ruas na região central da cidade. A obra é resultado de um convênio assinado em junho deste ano entre Sinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) e prefeitura, num total de R$ 409 mil, dos quais R$ 400 mil de responsabilidade da Sinfra. Até então, a cidade tinha menos de cinco km de ruas asfaltadas.

Foram concluídos, em julho, os serviços de manutenção e conservação de 66,29 quilômetros de duas rodovias estaduais não pavimentadas (MT-208 e MT-419) em parceria com a prefeitura, com o fornecimento de 50 mil litros de óleo diesel.

Há dois meses foi lançada a licitação para a pavimentação de 31 quilômetros da MT 322, a primeira etapa de uma obra que irá pavimentar todo o trajeto entre o município e Matupá, num total de 142 quilômetros.

Pelo Programa MT Produtivo Leite, foram distribuídas 200 doses de sêmen bovino das raças holandês, girolando e jersey a 10 agricultores familiares de Carlinda, de um total 7,5 mil doses distribuídas em outros 21 municípios mato-grossenses. A meta é o melhoramento genético do rebanho leiteiro. Carlinda é o 17º no ranking estadual de municípios produtores de leite.

Foram enviados ao município, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), 875 testes rápidos para detecção do coronavírus e medicamentos para combatê-lo, num total de 37.716 comprimidos entre azitromicina (4.637), ivermectina (3.710) e dipirona (29.369), também em gotas (721 frascos).

Entre janeiro e setembro deste ano, o Governo do Estado repassou R$ 5,52 milhões aos cofres municipais em ICMS, IPVA e Fethab, além de R$ 1,59 milhão em assistência social, transporte escolar e convênios na área de saúde entre 2019 e julho de 2020.

Economia

Administração pública (R$ 59,36 milhões), serviços (R$ 47,77 milhões) e agropecuária (R$ 33,86 milhões) são os principais componentes do Produto Interno Bruto (PIB) municipal de R$ 162,87 milhões. O PIB per capita é de R$ 16.069,29.

Segundo dados do IBGE de 2018, o município possui um rebanho bovino com 262.254 cabeças, entre elas 10 mil vacas ordenhadas, com 12 milhões de litros de leite avaliados em R$ 12 milhões; um rebanho galináceo com 41.028 cabeças, cuja metade (20.514) é formada por galinhas, com uma produção de 205 mil dúzias de ovos avaliadas em R$ 1,02 milhão; e um rebanho suíno com 3,322 cabeças, das quais 370 matrizes.

Na agricultura, segundo dados do IBGE de 2019, Carlinda produz, em toneladas, soja (37,7 mil avaliadas em R$ 36,25 milhões), milho (36 mil, R$ 14,4 milhões), arroz (1.500), banana (360), mandioca (300) melancia (245), maracujá (96), tangerina (95), limão (80), café (60) e cacau (10), além de 100 mil unidades de abacaxi.

História

O nome é uma referência ao rio Carlinda, entre o município e Alta Floresta, que, por sua vez, homenageia Carlinda Lourenço, esposa do capitão Teles Pires, responsável por levantar o curso do rio, que hoje leva seu nome, ainda no século XIX.

Chegou a ser conhecida como Quatro Pontes – no início da colonização da região, já na segunda metade da década de 1970, foram construídas três pontes, no mesmo local, sobre o rio Carlinda, todas destruídas no período chuvoso. Somente a quarta permaneceu.

O efetivo povoamento começou em 1981, por conta de um assentamento da reforma agrária, em uma área de 89 mil hectares, denominado Parque Carlinda, onde se estabeleceram 54 famílias.

Como data de fundação, é considerado o dia 16 de outubro, embora tenha se tornado município em 19 de dezembro, desmembrado de Alta Floresta, pela lei estadual 6594.