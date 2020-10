Destaques 16/10/2020 13:44 Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa Deputados identificam falta de efetivo na Delegacia Regional de Alta Floresta Os parlamentares Delegado Claudinei e Ulysses Moraes cumpriram agenda no município pela Comissão de Segurança Pública da Casa de Leis Os deputados estaduais Delegado Claudinei (PSL) e Ulysses Moraes (PSL), respectivamente presidente e membro titular da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), estiveram na Delegacia Municipal da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), em Alta Floresta, na última quinta-feira (15), para conhecer o desenvolvimento dos trabalhos e principais necessidades da instituição. O município é o oitavo polo regional da Região Integrada da Segurança Pública (Risp) de Mato Grosso visitado pela comissão da Casa de Leis. A delegada regional titular, Ana Paula Reveles de Carvalho, recepcionou os parlamentares na sede da delegacia municipal, apresentou toda a estrutura e as principais ações realizadas pela Regional que atende mais sete municípios da região norte de Mato Grosso. Também, esteve presente o delegado de polícia Pablo Bonifácio Carneiro. Estrutura Inicialmente, Ana Paula mostrou a sala de atendimento para crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência e explicou a metodologia aplicada para o atendimento deste público específico. “Essa sala também atendemos testemunhas que presenciaram casos de violência. Está previsto a criação de um Núcleo para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Já existe uma equipe que já atua nestes casos, estamos fazendo uma reformulação para ser efetivado este projeto”, explica a delegada regional. As viaturas atendidas pela Regional, Ana Paula conta que grande parte das unidades possuem o modelo Duster, mas que - conforme a época do ano – este tipo veicular não consegue trafegar em determinadas regiões. Já, Nova Bandeirantes conta com uma camionete L-200 e, Paranaíta, tem o mesmo veículo que já é antigo - em que o prefeito municipal se dispôs a assinar um Termo de Cooperação Técnica para assumir a manutenção. “Agora estamos aguardando o posicionamento final da Secretaria de Estado de Segurança Pública para contarmos com essa parceria que veio em boa hora para nós”, comenta. A estrutura física da delegacia de Nova Bandeirantes é de madeira e de Apiacás as condições são precárias, mesmo sendo de alvenaria, explica Ana Paula, que conta que há um anseio para a construção de novos prédios para oferecer um ambientais mais para os policiais civis e à população. Em relação aos municípios que apresentam um grande volume de ocorrências, Alta Floresta e Colíder estão em destaque, sendo que na sequência a delegada regional apontou Nova Bandeirantes, Apiacás e Nova Monte Verde que não possuem delegados de polícia. “Estes municípios vêm tendo bastante conflitos e crimes contra a vida. Nova Bandeirantes houve um expressivo aumento de homicídios, principalmente pelo tráfico de drogas”, comenta. Efetivo A Delegacia Regional de Alta Floresta conta com quatro delegados de polícia e um licenciado das atividades. “Nas instituições de segurança pública estão faltando servidores e na polícia civil não é diferente, pois isso é um problema praticamente geral em nosso estado. Aqui, há uma carência de delegados para atender oito municípios e acredito que há dificuldades de atendimento pela distância de um município para outro”, explica Claudinei. O presidente da Comissão ressalvou que, no início do ano, o delegado-geral da PJC, Mário Dermeval, informou sobre a perspectiva da nomeação de 50 delegados de polícia, sendo que foram nomeados 30, no mês de junho deste ano. “A gente continua cobrando o governador e o secretário de segurança pública para que, no início de 2021, eles nomeiem mais delegados para fazerem a Academia de Polícia - que demora no mínimo uns quatro meses - e, assim, possam estar lotados, principalmente no interior, como aqui em Alta Floresta e região”, declara o parlamentar. Outro aspecto apontado por Ana Paula é que os municípios de Apiacás e Nova Bandeirantes não possuem escrivães. “Avalio que os lugares que estivemos visitando pela Comissão, existem investigadores fazendo o papel de escrivães. O investigador poderia estar fazendo o trabalho nas ruas, trazendo informações, provas para o inquérito policial, infelizmente por falta de efetivo chegam a atuar como escrivão. Isso acaba prejudicando o trabalho investigativo e, consequentemente, as ações da polícia civil”, preocupa o deputado. A Delegacia Regional abrange as delegacias municipais de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Colíder, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde e Paranaíta.

