Destaques 16/10/2020 17:35 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: homem é detido e adolescente apreendida com armas, animal silvestre e cerca de 5,6 kg de maconha Foto: Divulgação Polícia Militar de Alta Floresta realizou a detenção de um homem de 26 anos e a apreensão de uma adolescente na manhã desta sexta-feira (16) no bairro Jardim das Araras. Armas de fogo e grande quantidade de entorpecentes foram apreendidas, junto com dinheiro em espécie e carne de caça. A detenção se deu em rondas, quando foi realizada a abordagem em dois suspeitos, um deles, o homem de 26 anos, empreendeu fuga deixando a adolescente na residência. O apoio de outra guarnição foi acionada e acabo realizando a detenção do suspeito. A adolescente de 17 anos autorizou a entrada da guarnição na residência. Na residência foram localizados aproximadamente 5,6 kg de maconha, uma espingarda calibre 32, uma espingarda calibre 22, um animal silvestre limpo (paca), R$ 724,00 em espécie e uma munição calibre 32 intacta. Diante os fatos, o material apreendido e a dupla, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.

