Destaques 17/10/2020 06:07 Arão Leite/J. Cidade ASSALTO: Ladrões amarram motorista e levam carreta carregada de madeira na MT-208 Foto: Divulgação Uma carreta modelo Scania, placa de São Paulo, cor branca, carregada de madeira, foi roubada na Rodovia MT-208, sentido Nova Monte Verde/Alta Floresta. O crime foi praticado por pelo menos dois elementos que aproveitaram o momento em que o veículo pesado reduzir para passar em uma ponte estreita. Eles subiram e renderam o motorista de 56 anos.

Depois pegar o trabalhador como refém, eles pegaram uma camiseta e amarraram nos olhos deles. Um dos bandidos assumiu o volante e seguiram com a Scania sentido cidade de Sinop. Há informações que pararam na BR-163, trecho conhecido como Castanhal onde abasteceram e seguiram a fuga passando por Sinop e depois entrando na Rodovia MT-220, de acesso à cidade de Juara.

A vítima, um trabalhador e morador de Sinop, teve ainda cerca de R$ 700 levados pelos ladrões que teriam um carro dando apoio. Foi nesse veículo que os ladrões armados mandaram o motorista da carreta entrar e depois de percorrerem cerca de 100 quilômetros o abandonaram amarrado dentro do mato. A vítima no entanto conseguiu se soltar depois de algum tempo e retornar à Sinop onde registrou a queixa.

A Polícia Civil deverá investigar o caso, mas até esta sexta-feira não havia informações sobre a carreta roubada.(Com apoio de Só Notícias)

Veja também sobre MT-208 ASSALTO motorista Alta Floresta Voltar + Destaques