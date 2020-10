Após batida, veículo tomba na avenida do Setor D, em Alta Floresta

Um carro tombou após forte batida, na manhã de domingo (18), na avenida do setor D, região central de Alta Floresta.. O acidente aconteceu no cruzamento entre a Rua D5 com avenida do setor D. Segundo informações, o veiculo Renegade seguia sentido perimetral Rogério Silva e se envolveu em uma colisão com um veículo Voyage, na esquina com a Rua D5.

Após a batida, o Voyage tombou. Segundo o motorista do Voyage que seguia pela rua D-5 ao cruzar a avenida, alegou que percebeu a aproximação do Renegade quando foi atingido por um outro automóvel. Com isso, houve o tombamento.

Conforme a ocorrência, ambos os veículos estão com licenciamento em atraso, a condutora do Renegade estava com CNH vencida e o motorista do Voyage não possuía Carteira de Habilitação.