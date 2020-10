Destaques 19/10/2020 04:58 PRF apreende mercadoria irregular em ônibus que vinha de Alta Floresta (MT) para Recife (PE) A Polícia Rodoviária Federal apreendeu diversas mercadorias irregulares, em flagrante ocorridos na BR-242, região do município baiano de Itaberaba, no sábado (17). O flagrante ocorreu por volta das 21h, quando os policiais abordaram um ônibus que vinha de Alta Floresta (MT) para Recife (PE). Foi verificado que um dos passageiros, que havia embarcado em São Paulo (SP) com destino a Salvador , transportava 1.068 relógios de marcas diversas. Ao ser solicitada a nota-fiscal dos produtos, o homem informou não possuir. Alegou ainda ser trabalhador informal, que havia investido aproximadamente 7 mil reais e revenderia cada unidade por um preço médio de 15 reais. A mercadoria irregular foi apreendida e colocada à disposição da Secretaria da Fazenda para os procedimentos tributários cabíveis. Em desfavor do passageiro, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência. A mercadoria apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local para providências.

