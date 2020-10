Destaques 19/10/2020 05:23 Zequias Nobre/Assessoria de Comunicação COVID19 – Vara de Alta Floresta suspende atividades e atendimentos presenciais Foto: Divulgação A Vara do Trabalho de Alta Floresta suspendeu, temporariamente, as atividades presenciais, incluindo o atendimento ao público, após a suspeita de um caso de covid-19 na unidade. A medida segue os protocolos de segurança dos órgãos de saúde e vale, inicialmente, até o dia 23 de outubro, podendo ser revista.

O Corpo de Bombeiros realizou, neste sábado (17), a desinfecção completa da Vara e servidores e terceirizados foram colocados em teletrabalho obrigatório.

Em ofício, a unidade comunicou a seccional da Ordem dos Advogado do Brasil de Alta Floresta (OAB) do ocorrido e informou que os atendimentos voltam a ser realizados exclusivamente de forma telepresencial, por e-mail, telefone e WhatsApp.

Mantidas

Apesar da suspensão do acesso às dependências da Vara, ficam mantidas as audiências telepresenciais, perícias e demais atividades já designadas para o período. Os prazos também continuam correndo normalmente.

Contatos

Quem precisar entrar em contato com a Vara do Trabalho pode o fazer por meio do e-mail vtafloresta@trt23.jus.br(link sends e-mail) ou pelos telefones (66) 3521-2542/ 4340 (ambos também funcionam como contatos de WhatsApp; para ser redirecionado ao aplicativo, clique nos links).

Volta segura

O retorno das atividades presenciais na Justiça do Trabalho mato-grossense, incluindo a realização de audiências, está ocorrendo de forma gradual, seguindo protocolos de segurança e acompanhamento da estabilização do risco de contaminação da covid-19 nos municípios-sedes de unidades.

Antes de iniciar a retomada, O TRT de Mato Grosso promoveu a adequação dos espaços, de forma a trazer segurança a magistrados, servidores e público externo. Isso inclui a definição de protocolos que devem ser seguidos por todos, como os que tratam da desinfecção e higiene e que estabelecem a disponibilização de álcool 70%, a limpeza regular dos ambientes e medidas para garantir o distanciamento mínimo entre as pessoas.





