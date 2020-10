Destaques 22/10/2020 08:16 Arão Leite - Jornal da Cidade Alta Floresta: Móveis e aparelhos do Hospital Regional são jogados aos fundos de unidade Foto: Reprodução Computadores, armários, ventiladores, camas, incubadores, berços, diversos tipos de aparelhos entre muitos outros produtos que eram usados pela estrutura do Hospital Regional de Alta Floresta viraram descarte e há mais de uma semana estão amontoados aos fundos da unidade.

O local é uma área verde entre os Setores G e E, usado até como passagem de muitos pedestres. Tem alguns já comparando o lugar a um lixão. “Tá cheio de lixo, jogados a céu aberto, acumulando água em vários pontos, sendo um risco”, comentou uma moradora preocupada em possível proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Mas funcionários de empresas de segurança e de apoio ligadas ao Hospital Regional, tentaram, quando viram uma equipe de TV fazendo reportagem sobre os descartes, explicar o que teria ocorrido. “Só quem vai poder falar mesmo é o pessoal da direção do Hospital, mas até onde sabemos esse material todo aí era patrimônio do estado que já foi dado baixa, não são usados mais e agora uma empresa de reciclagem que ganhou a licitação viria buscar, mas até agora não veio”, comentou a fonte preferindo não se identificar. “Mas já era para ter sido levado há dias”, concluiu.

