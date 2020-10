Destaques 22/10/2020 08:19 Arão Leite/Jornal da Cidade SETOR SUL: Ponte quebrada deixa produtores isolados em Alta Floresta Produtores rurais que residem na vicinal 4ª Sul, Comunidade beira Rio, Município de Alta Floresta, estão pedindo socorro há mais de 15 dias. O problema iniciou quando uma ponte ligando um trecho da estrada à malha central quebrou parcialmente. Mas quem mora na localidade ainda conseguia chegar ou sair, fazendo um desvio de pelo menos 20 quilômetros. No entanto, a partir de terça-feira a segunda ponte também quebrou e todos ficaram praticamente isolados se foram transitar de carro.

Irani Lourdes e o marido Adelino Ferreira se mostraram revoltados ao registrarem a maneira como estão conseguindo escoar o leite que produzem. “A gente tem que depender de uma caminhonete de terceiros, ir até um lado da ponte e do outro fica o caminhão do laticínio. Só assim que estamos podendo tirar o leite ou perdemos tudo, mas faz uns 15 dias que o problema se agravou e ninguém vem arrumar. Todo dia diz que vem à tarde, vem amanhã e até agora nada”, desabafou a produtora.

Nós moramos aqui, dependemos daqui e principalmente dessa estrada para escoar nosso sustento do dia-a-dia. Será que as autoridades não vão arrumar isso. Só lembram de nós na hora de votar mesmo”, criticou a mulher.

O secretário de obras de Alta Floresta, José Carlesso assegurou na manhã desta quarta-feira que uma equipe estava se deslocando para o Setor Sul e que só sairia da Comunidade Beira Rio após sanar o problema. “Com certeza vamos arrumar. A madeira estava sendo serrada, mas nossa equipe ainda hoje está montando acampamento lá e vai arrumar a ponte”, garantiu.

