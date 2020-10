Destaques 22/10/2020 08:28 Alta Floresta: Homem é preso em flagrante pela Polícia Civil após agredir companheira e fazer disparos dentro de casa A Polícia Civil de Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá) prendeu em flagrante nesta quarta-feira (21) um homem suspeito por crimes praticados contra sua companheira no âmbito da Lei Maria Penha, que trata de delitos relacionados à violência doméstica. O suspeito de 26 anos também foi autuado pelos crimes de disparo de arma de fogo, ameaça e injúria. Conforme relato da vítima, de 22 anos, ela mantinha relacionamento há um ano com o suspeito. Na noite desta terça-feira, após uma discussão entre os dois motivada por ciúmes, o suspeito passou a agredir e xingar a vítima, além de ameaçá-la, efetuando disparos de arma de fogo dentro da residência. A vítima relatou ainda que as agressões físicas eram rotineiras. Após ser comunicada da ocorrência e diante da situação de flagrante, o delegado de Alta Floresta, Pablo Carneiro, efetuou diligências com a equipe da unidade e fez a prisão do suspeito em seu local de trabalho, nesta quarta-feira. Os policiais civis também acompanharam a vítima até a residência para que ela pudesse retirar seus pertences da casa. Na oportunidade, a mulher entregou aos investigadores a arma do suspeito, que ela escondeu após a ocorrência. Em entrevista preliminar com o delegado, o suspeito confirmou os crimes e disse ainda que deveria ter dados os tiros na cabeça da mulher e não na parede. A vítima foi encaminhada para realização de exame de corpo de delito. Após o procedimento de autuação, ele foi encaminhado para a unidade prisional de Alta Floresta, sendo feita a comunicação da prisão aos órgãos competentes. O delegado Pablo Carneiro encaminhou representação ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito.

