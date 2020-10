Destaques 22/10/2020 09:58 Redação I Nativa News Delegado Vinícius é o primeiro a ter candidatura deferida pela Justiça Eleitoral Faltando menos de um mês para o eleitor de Alta Floresta escolher seus representantes na prefeitura e Câmara Municipal, apenas um dos seis candidatos a prefeito, teve a sua candidatura deferida pela Justiça Eleitoral até as 08h desta quinta-feira (22).

O Delegado Vinícius de Assis Nazário, do Podemos, foi o primeiro candidato a ter a candidatura deferida pela Justiça Eleitoral na última quinta-feira (15). Ainda aguardam deferimento os candidatos Chico Gamba do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB; Dida Pires do Partido Democrático Trabalhista – PDT; Luiz Araújo do Progressistas – PP; Robson Silva do Movimento Democrático Brasileiro – MDB e Rogério Colicchio do Partido dos Trabalhadores – PT.

O município hoje possui 39.910 eleitores aptos a votar nas eleições 2020, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. Todos os dados referentes aos candidatos à prefeito e também vereador, estão disponíveis no portal de Divulgação de Candidatura e Contas Eleitorais.

Desde o início do pleito eleitoral, todos os candidatos à prefeito já foram alvo de matérias tendenciosas divulgadas em portais de notícias da região, alguns sendo agredidos e outros tendo suas qualidades exaltadas.

