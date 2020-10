Destaques 22/10/2020 15:36 Vara do Trabalho de Alta Floresta retoma atividades presenciais nesta quinta; caso suspeito foi descartado Unidade chegou a ser fechada e passou por desinfecção realizada pelo Corpo de Bombeiros A quarentena obrigatória da Vara do Trabalho de Alta Floresta foi revogada e a unidade voltou a realizar as atividades e atendimentos de forma presencial a partir desta quinta-feira (22). As atividades foram suspensas no início da semana em cumprimento aos protocolos de segurança dos órgãos de saúde, após a identificação de um caso suspeito de Covid-19. O caso, no entanto, foi descartado após realização de exames médicos que confirmaram que a pessoa não estava com o vírus. A unidade foi fechada até o resultado do teste para cumprir os protocolos de saúde, tanto do poder público quanto do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT). Para garantir a segurança de magistrados, servidores e jurisdicionados, o Corpo de Bombeiros realizou ainda, no último sábado (17), a desinfecção completa da Vara. Durante o período de suspensão de atividades presenciais, os atendimentos continuaram a ser realizados de forma telepresencial, por e-mail, telefone e WhatsApp. Os prazos continuaram correndo normalmente. Volta segura O retorno das atividades presenciais na Justiça do Trabalho mato-grossense, incluindo a realização de audiências, está ocorrendo de forma gradual, seguindo protocolos de segurança e acompanhamento da estabilização do risco de contaminação da covid-19 nos municípios-sedes de unidades. Antes de iniciar a retomada, o TRT de Mato Grosso promoveu a adequação dos espaços, de forma a trazer segurança a magistrados, servidores e público externo. Os cuidados incluem a definição de protocolos que devem ser seguidos por todos, como os que tratam da desinfecção e higiene e que estabelecem a disponibilização de álcool 70%, a limpeza regular dos ambientes e medidas para garantir o distanciamento mínimo entre as pessoas.

Voltar + Destaques