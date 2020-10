RODA DE CONVERSA: Unemat promoverá encontro entre Candidatos a prefeito de Alta Floresta

A Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Alta Floresta, realizará dia 27, terça-feira, a partir das 18:30 horas, uma Roda de Conversa com os candidatos ao cargo de prefeito do município de Alta Floresta. Até esta quarta-feira cinco já tinham confirmado presença. São eles: Vinícius Nazário, do Podemos; Chico Gamba, do PSDB; Rogério Colicchio, do PT; Luiz Araújo, do PP e Robson Silva, do MDB.



O pedetista Dida Pires era o único na ocasião que restava. “Ele estava vendo sua agenda, mas acreditamos que todos participarão”, comentou a diretora da Unemat em Alta Floresta, Ivone Vieira da Silva.



Conforme programa a Universidade, o momento acontecerá na sala de videoconferência do Campus onde numa mesa redonda todos os candidatos se farão presentes e ainda poderão ter no máximo um representante cada um para assessora-lo. ‘Até mesmo devido à Pandemia – do coronavírus – não podemos permitir mais pessoas”, explicou Ivone assegurando que o evento respeitará todas aas recomendações da vigilância Epidemiológica.



O encontro

A programação da Roda de Conversa prevê que através de sorteio a Unemat vai abrir o espaço para que cada um, em dez minutos fale de todo o seu plano de governo se for prefeito de Alta Floresta. O segundo momento é para que em cinco minutos, cada candidato aponte suas propostas ao setor da educação e depois, também em cinco minutos, ,os postulantes, respeitando o sorteio falarão sobre investimentos e projetos ao setor de agricultura familiar



A roda de Conversa será transmitida ao vivo à comunidade acadêmica, mas conforme a diretora Ivone, é importante que toda a população acompanhe também pelo canal aberto da Unemat que disponibilizará link no youtube – Link: https://youtu.be/CZSYGT6cCKQ.