Destaques 23/10/2020 08:14 Nortão Online Motorista morre após capotamento de veículo na MT-320 próximo a Colíder Foto: Divulgação Um acidente com vítima fatal ocorrido por volta das 04h30 desta sexta-feira (23), na rodovia MT-320 em Colíder foi confirmado pela empresa Via Brasil. Um Corolla, prata, acabou saindo da pista na altura da fazenda Carol Milla, no Km 104 sul e capotando. O condutor, um homem de 27 anos, faleceu no local. Ele estava sozinho no veículo. Aguarda-se a chegada da perícia para liberação e remoção da vítima.

