Destaques 23/10/2020 09:37 Lidiana Cuiabano | Detran-MT Cidadãos podem obter a CNH e o Licenciamento do veículo de forma digital CNH digital e impressa - Foto por: Carolina Alonso/Detran-MT Cidadãos que possuem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade e com QR Code, e o Licenciamento Anual do veículo com todos os débitos quitados, podem baixar no aparelho celular os dois documentos de forma eletrônica, através do aplicativo nacional Carteira Digital de Trânsito. Tanto a CNH digital quanto o CRLV digital possuem o mesmo valor jurídico da versão impressa. Uma das principais vantagens da versão eletrônica é a praticidade, principalmente no momento de uma abordagem de fiscalização de trânsito. CNH Digital Para obter a CNH digital é preciso que a habilitação esteja no novo modelo, com o sistema QR Code localizado no verso do documento, o qual contém todos os dados do condutor. Depois, basta instalar o aplicativo "Carteira Digital de Trânsito" no celular, disponível nas lojas Play Store e App Store. Ao baixar o aplicativo, o motorista deve realizar o cadastro de usuário e ativar a conta pelo link enviado para o e-mail cadastrado. Após esse procedimento, deve gerar a "Chave de Acesso" com 4 dígitos (PIN). Essa senha será utilizada toda vez que precisar acessar sua CNH pelo celular. Em Mato Grosso, a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação – CNH Digital, já foi instalada em 138.323 aparelhos celulares. CRLV Digital Antes de baixar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo na versão digital o proprietário do veículo precisa quitar todos os débitos como o licenciamento anual, IPVA, Seguro DPVAT e possíveis multas. O CRLV Digital pode ser compartilhado com até cinco pessoas que utilizem o mesmo veículo, desde que já tenham instalado o aplicativo no celular. Quem recebe o CRLV Digital não consegue exportar ou compartilhar o documento, mas pode apresentá-lo às autoridades de trânsito durante abordagens. Para obter o documento eletrônico é preciso fazer o download do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”, disponível gratuitamente na Google Play e App Store. Depois, basta fazer o cadastro no aplicativo. O usuário receberá um e-mail e deverá clicar no link para confirmação. Após a ativação, deve-se fazer login no aplicativo e clicar em “adicionar documento”, que será a CNH ou CRLV digitais. Após o cadastro para validar o CRLV digital, deverá informar o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo (CRV). Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular. Neste momento, será disponibilizado o CRLV Digital no dispositivo móvel. Para acessar as informações, o aplicativo exigirá do usuário uma senha de quatro dígitos, uma chave de acesso que deverá ser digitada toda vez que o documento digital for utilizado. Tanto a CNH quanto o CRLV Digital poderão ser acessados pelo dispositivo móvel mesmo sem internet. Em Mato Grosso, a versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV Digital, já foi instalada em 100.967 aparelhos celulares. Detran alerta O condutor que é flagrado em fiscalização de trânsito conduzindo veículo sem portar a CNH ou o Licenciamento incorre em infração administrativa prevista no artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). É uma infração de natureza leve, com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação do documento.

