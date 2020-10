Destaques 23/10/2020 10:31 Sorriso e Alta Floresta definem neste sábado vaga na Copa do Brasil de Futsal Foto: Divulgação Os dois times voltam a se enfrentar, no ginásio Firmino Maleski, às 20h, em Sorriso, para decidir que avança de fase na Copa do Brasil de Futsal. No primeiro duelo, a equipe de Alta Floresta venceu por 4 a 3 e, com isso, tem a vantagem do empate. O Sorriso precisa vencer no tempo normal por dois ou mais gols de diferença para se classificar. “O jogo será muito equilibrado, os dois times são fortes, um jogo de futsal dificilmente acaba em empate, então vamos com confiança, nossas expectativas são as melhores, vamos com a mesma seriedade para não dar sopa ao azar”, disse Plínio Santos, goleiro e presidente da Alta Floresta.

Voltar + Destaques