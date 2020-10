Destaques 25/10/2020 10:02 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motorista provoca acidente e foge sem prestar socorro à vítima Foto: Nativa News O acidente foi registrado por volta das 05h55m na manhã deste domingo (25) no centro de Alta Floresta. O idoso que ocupava o veículo Saveiro de cor vermelha foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, seu estado inspira cuidados. O condutor do veículo Strada, que provocou o acidente, fugiu do local. Vilmar de 65 anos é conhecido na cidade de Alta Floresta como Vilmazinho, metalúrgico por muitos anos, deixou a profissão por problemas de saúde há algum tempo era encontrado diariamente em frente uma emissora de rádio na Avenida Ludovico da Riva vendendo melancias. Na manhã deste domingo estava chegando ao ponto de venda quando foi colhido pelo outro veículo. Conforme populares que presenciaram o acidente, o veículo Strada seguia na avenida quando “rampou” um quebra-molas, o condutor perdeu o controle da direção, colheu o veículo Saveiro que concluía a travessia da avenida. Com o impacto os veículos rodaram cerca de 30 metros parando ao se chocar contra um poste. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento ao idoso que estava no interior do veículo Saveiro, com suspeita de traumatismo cranioencefálico, foi imobilizado e deixado sob cuidados médicos. Conforme familiares, o idoso sofreu ainda fratura nos dois braços e teve o pulmão perfurado, precisando de uma transferência à capital do estado. O condutor do veículo Strada deixou o local momentos após o acidente. O caso foi registrado, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local.

