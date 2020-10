Destaques 26/10/2020 05:12 Assessoria PJC Policiais civis realizam operação em Nova Canaã do Norte visando coibir tráfico e roubo A Polícia Civil realizou neste fim de semana em Nova Canaã do Norte a Operação Asfixia, com abordagens em barreiras a pessoas e veículos visando coibir o tráfico de drogas, porte ilegal de armas, roubo e furto. De acordo com o delegado, Eugenio Rudy Junior, a operação foi iniciada na tarde de sábado (24) e se estende também às áreas rurais (Comunidade do 12 e Colorado). Participam da operação equipes da Polícia Civil de Colíder e de Nova Canaã, entre investigadores e escrivães.

