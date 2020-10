Destaques 26/10/2020 05:26 www.tempo.com Novo calendário de cultivo é proposto para reduzir riscos climáticos Para reduzir riscos climáticos na produção de grãos no Brasil, pesquisadores latino-americanos, incluindo os da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), utilizaram tecnologia big data para compreender melhor os efeitos dos eventos de El Niño e La Niña na variabilidade da distribuição das chuvas em várias áreas agrícolas do país. O estudo analisou e cruzou dados de precipitação diária de 50 estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As estações estão localizadas em municípios dos estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, responsáveis por 39% da produção de grãos no país. As informações também foram associadas a outros dados da Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA) e da agência de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), através de ferramentas tecnológicas computacionais que analisam grandes volumes de dados, com rapidez e agilidade. Um dos objetivos do estudo foi avaliar os impactos dos fenômenos El Niño e La Niña sobre a dinâmica da estação chuvosa para os cultivos de grãos, soja, milho e arroz nas regiões onde a pesquisa foi realizada. De acordo com o estudo, no município de Alta Floresta (MT), a fase inicial, ótima e final para semeadura sofreram alteração. O início da semeadura pode ser feito mais cedo em anos que ocorre El Niño e La Niña, em comparação aos anos neutros. Além disso, em anos com El Niño, a janela de semeadura é menor (entre os dias 26 e 30 de outubro), ao passo que, em anos com La Niña, a semeadura pode ser estendida até meados de novembro (dias 16 a 20). Esse trabalho realizado em Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Tocantins também pode ser expandido a outros estados brasileiros e regiões de cultivo. Além de ser útil para melhorar a tomada de decisão de agricultores, governos, seguradoras, indústrias de insumos e outros segmentos envolvidos na produção agrícola. Futuramente, essa pesquisa deverá estar conectada a sistemas de assistência técnica rural que auxiliam os produtores a diminuir potenciais riscos às lavouras, informou Heinemann.

