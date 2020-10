Destaques 27/10/2020 05:45 Só Notícias/Cleber Romero Vitima na colisão entre carros teve fraturas e lesões no pulmão o estado de saúde ainda é considerado delicado O vendedor de frutas e verduras, Vilmar Nogueira da Rocha, de 65 anos, continua internado no Hospital Regional de Alta Floresta (313 quilômetro de Alta Floresta) e o estado de saúde ainda é considerado delicado. O filho e agrônomo, Adriano da Rocha, informou, ao Só Notícias, ele teve diversas fraturas nas costelas, lesões no crânio e perfuração de pulmão. “Com impacto, ele foi prensado. Nos boletins médicos que tivemos acesso, o estado de saúde ainda é delicado e segue internado na sala vermelha. Já apresentou melhoras na saturação, mas ainda sente muita dor. Cerca de duas horas depois que estava no hospital passou por um momento crítico, mas conseguiram estabilizá-lo. Meu pai teve duas costelas quebradas que perfuraram pulmão, trauma de tórax, lesão no crânio e compressão torácica”, explicou Rocha. O acidente foi, no domingo, pela manhã, na avenida Ludovico da Riva Neto, nas proximidades da prefeitura de Alta Floresta envolvendo um VW Saveiro e um Fiat Strada branco. Vilmar Nogueira estava no Saveiro. De acordo com um cabo dos bombeiros, no momento do atendimento apresentava possível Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e não respondia os sinais dos militares. O condutor da Strada não foi encontrado para receber os atendimentos necessários. A versão investigada é que o idoso estava com o carro estacionado quando foi atingido na lateral pela Strada. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para registrar o acidente e apontar as responsabilidades no boletim de ocorrência. Segundo informações da Polícia Civil, até o momento, nenhum responsável pela Strada se apresentou na delegacia para prestar o esclarecimento necessários.

