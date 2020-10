Destaques 27/10/2020 05:53 Arão Leite/J. Cidade OPERAÇÃO HÓRUS: Polícia Militar do CR 9 promete cerco à criminalidade Sensação de segurança e um cerco ainda mais intenso contra a criminalidade. É o que promete o comando do 9º CR de Alta Floresta durante os próximos meses, principalmente nessa reta final de 2020 quando bandidos costumam aproveitar o aquecimento de vendas das empresas e giro financeiro para atacarem. Mas a operação Hórus, desencadeada a partir desta segunda-feira, dia 26 de outubro visa coibir práticas criminosas e ainda prender autores de delitos através de ações que acontecer até o final do mês de dezembro.

Tenente coronel Arruda, comandante do CR 9 com sede em Alta Floresta, reuniu todos o seu efetivo no lançamento da campanha e prometeu equipes com viaturas 24 horas em rondas não apenas na cidade polo, mas em toda a extensão do Comando Regional, tirando armas e droga de circulação assim como prendendo todos que estiverem infringindo a Lei.

Operação Hórus

Operação Hórus é uma homenagem à mitologia egípcia, que fala sobre o Deus Hórus que representa a Luz e no caso da Polícia Militar falar em olhar ainda mais atento, vigília para que a criminalidade seja no mínimo reduzida, dando mais sensação de segurança à população.

