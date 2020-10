Destaques 28/10/2020 17:24 Edital da Lei Aldir Blanc atenderá mais de 130 projetos culturais em Alta Floresta A Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Juventude, por meio de sua Direção de Cultura, segue os trabalhos para implementação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Com o plano de ação aprovado junto a plataforma do Governo Federal e a regulamentação municipal já publicada em diário oficial a expectativa é pela publicação do edital de premiação. O edital é uma das frentes pela qual a Lei visa trazer auxílio aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Em Alta Floresta, ele será resultado de debates, então chamados de “Encontros com a Cultura”, promovidos com os diversos segmentos que representam a cultura local, tais como: música, artes cênicas, artes visuais, cultura tradicional dentre outras. Tais momentos oportunizaram levar informações aos artistas e técnicos e ouvir demandas que subsidiaram a equipe da Direção de Cultura na distribuição dos recursos por meio das premiações. Serão mais de 130 projetos atendidos que deverão atender um número expressivamente maior de pessoas, já que muitos são para ações em grupo. Os beneficiados encontrarão, não apenas amparo financeiro para realização de seu ofício, mas incentivo para retomada de suas atividades. Já a comunidade será agraciada com o resultado desses projetos que oportunizarão acesso a apresentações musicais, de dança, teatro, show circense, obras de artes visuais (telas, painéis, ensaios fotográficos), esculturas, curtas-metragens, dentre outras. Além de cursos em diversas temáticas, e em grande parte promovidos de forma virtual devido a pandemia. A equipe da Direção de Cultura encontra-se mobilizada e a disposição de toda comunidade a trazer orientações, esclarecimento de dúvidas e suporte. Com atendimento presencial no Centro Cultural Helena da Riva (localizado na Praça da Cultura) de segunda a sexta-feira das 07h às 13h ou pelo telefone (66) 3903 1027 | 9 9205 1707.

Voltar + Destaques