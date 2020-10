Destaques 28/10/2020 17:30 Assessoria | Polícia Civil-MT Paranaita: Homem com diversas passagens criminais é preso em flagrante com produtos furtados de residências O autor de vários furtos cometidos mediante arrombamento em Paranaíta (851 km ao norte de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil do município na terça-feira (27.10). A ação resultou também na recuperação de diversos objetos furtados incluindo uma arma de fogo. O jovem de 26 anos, que tem outras passagens criminais por roubo, furto e uso de entorpecentes, responderá pelos furtos praticados em Paranaíta. O rapaz saiu recentemente da prisão, no dia 10 de outubro, e voltou a cometer crimes. Após investigação e diversas diligências para apurar ocorrências de furto qualificado por meio de arrombamento ocorridos na cidade, os policiais civis conseguiram identificar o suspeito o autor dos crimes responsável pelos crimes em apuração. Na casa dele, no bairro Jardim Esperança, foi localizada parte dos produtos subtraídos, como uma mochila, um aparelho celular, perfumes importados, notebook, joias, caixa de som, além de uma espingarda calibre 20 e mais 30 munições do mesmo calibre. Todos os materiais possuíam as mesmas características dos produtos furtados. Durante a abordagem o rapaz negou a autoria dos crimes. Diante do flagrante, ele foi conduzido para a delegacia, onde foi interrogado. Conforme o delegado de Paranaíta, André Victor de Oliveira Leite, com, a prisão do investigado, pelo menos quatro ocorrências de furto registradas nos últimos dias foram solucionados, bem como os objetos foram recuperados pelos policiais civis. Algumas vítimas foram chamadas à delegacia e reconheceram os pertences furtados. O suspeito, natural de Lucas do Rio Verde, tem diversas passagens em diferentes cidades de Mato Grosso, como Lucas do Rio Verde, Terra Nova, Aripuanã, Juína, Colíder, Juruena, por roubo, furto e uso de drogas.

