Destaques 29/10/2020 06:38 Arão Leite/J. Cidade CASO VILMAR NOGUEIRA: Motorista de carro envolvido em acidente se apresenta à Polícia Permanece internado no Hospital Regional de Alta Floresta, o vendedor de melancias Vilmar Nogueira da Rocha. O homem de 66 anos foi vítima do acidente final de semana em Alta Floresta. Ele dirigia uma Saveiro vermelha atingida por uma pick-up Strada em alta velocidade na Avenida Ludovico da Riva Neto, às 5:50 horas da manhã de 25 de outubro.

Vilmar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com fraturas em costelas, perfuração nos pulmões e lesão na cabeça. Depois de dois dias esperando vaga conseguiu um leito de UTI no Hospital Regional. A Polícia Civil que investigava o caso deverá usar imagens do circuito de segurança de uma emissora de rádio para identificar quem estava errado.

O motorista da Strada é Weverton Carlos, funcionário de uma gráfica. No dia do ocorrido ele deixou o local do acidente, mas se apresentou à Polícia Civil no início da semana. “Ele só saiu de lá depois de se certificar que o socorro estava chegando. Mas teve receio de ficar devido ao risco até mesmo de linchamento”, alegou o advogado de defesa, Leandro Félix. “No momento começou a chegar muita gente e ele ficou com medo de represália”, reforçou.

O advogado não quis se pronunciar sobre a versão do seu cliente e como aconteceu o acidente. Mas o veículo que Weverton dirigia, conforme imagens apontam alta velocidade e o impacto violento com o carro do vendedor que ficou seriamente ferido. “Mas o Leandro entrou em contato com a família e ele não fugirá de suas responsabilidades com a justiça e também com a vítima”, finalizou.

O delegado do caso ainda não se manifestou sobre o acidente.

